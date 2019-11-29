شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..و"دبى" تهبط بأكبر وتيرة فى 14 جلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة السعودية مدفوعة بصعود قطاعى المواد الأساسية والبنوك، وواصلت بورصة الكويت صعودها للجلسة الثانية عشر على التوالى، كما ارتفعت بورصة البحرين، فيما تراجع بورصة دبى بأكبر وتيرة يومية فى 14 جلسة، وهبطت بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالى.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% خاسراً 33.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2678.70 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 215.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2944 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.71%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 4.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.85%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%.





بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالى، بنسبة 0.23% خاسرة 23.51 نقطة، لتغلق عند مستوى 10147.88 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 49.1 مليون سهم بقيمة 191.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 6170 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقر 11 سهماً.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7859.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.97% رابحاً 296.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6255.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 82 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 94 شركة، فيما تراجعت 83 شركة.

وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%.

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وجاء سهم "اتحاد الخليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.14%، ثم حلوانى إخوان نسبة 5.60%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 3.08%، فيما تصدر سهم "بروج للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.79% ثم ساب بنسبة 4.75%، ثم الكثيرى بنسبة 3.61%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحاً 7.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.95 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.5 مليون سهم بقيمة مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.97% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.29% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.94%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.63%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.31%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات.

وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% رابحاً 49.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5928.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% رابحاً 69.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6519.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.01 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 164.8 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون دينار كويتى عبر 7462 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%.

وجاء سهم " شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.08%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 13.81%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 13.50%، فيما تصدر سهم "شركة تصنيف وتحصيل الأموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.79% ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 8.24%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 7.69%.