شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلص خسائره ويقترب من 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ظل إغلاق أسواق المال بالولايات المتحدة واستقرار الدولار فضلا عن استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس زيادة مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في أمريكا اليوم للاحتفال بعيد الشكر، وسوف تستأنف نشاطها غدا في جلسة مختصرة.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بشكل سلبي عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وتترقب الأسواق تطورات ما يجري من مفاوضات تجارية بين واشنطن وبكين أو الإعلان عن موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي كما يصرح المسؤولون.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بحلول الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 63.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64 دولارا وأقل سعر عند 63.1 دولار.