شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28- 11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-11-2019.

إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، بلتون المالية القابضة، مصر للأسمنت-قنا، إعمار مصر للتنمية، القناة للتوكيلات الملاحية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، إيديتا للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 705.112 مليار جنيه. البورصة تربح 5.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 705.112 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 76 مليون ورقة مالية بقيمة 327.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.7 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.32%، والعرب على 7.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 75.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.37%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 241 ألف جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 218 ألف جنيه، 183 ألف جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 16527 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5138 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 12.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%

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- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 14.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.21%

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 7.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.78%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- أكرومصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 14.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.83%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.353 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.15%

- العربية للصناعات الهندسية إغلاق 4.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.47%