شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. المركزى: المعروض النقدى يرتفع 12.9% على أساس سنوى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” اليوم الخميس مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها إعلان البنك المركزى زيادة المعروض النقدى لـ12.9% على أساس سنوى فى أكتوبر، وإصدار البورصة المصرية تقرير المتابعة الأول لخارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية

أظهرت بيانات من البنك المركزى المصرى اليوم الخميس إن المعروض النقدى فى مصر (ن2) نما 12.9 في المئة على أساس سنوى فى أكتوبر.

وارتفع المعروض النقدى إلى 4.02 تريليون جنيه مصرى (250 مليار دولار) فى نهاية أكتوبر من 4.01 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر.

كد محمد معيط ،وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر نجحت فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي واجهناها، فى انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وقد سجلنا أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5,6٪،

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (159) لسنة 2019، والمتضمن: "يُوقف نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص به لشركة أودن للاستثمارات المالية، وقفاً مؤقتاً لمدة عام يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار، على أن تعاود الشركة نشاطها اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف".

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستنطلق يوم الأحد المقبل 1/12/2019، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة"، بعنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030"، والذى تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال الفترة من 1 : 4 ديسمبر بفندق هيلتون هيلوبوليس القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية، فى فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية الـ23 والذى عقد فى بوتسوانا، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2019، استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية لتعزيز ممارسات الاستدامة بالبورصات الأفريقية.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنـوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2018، ورصد الجهاز وصول نسبة الذكور الحاصلين على ماجستير عالميا 47%، بينما كانت النسبة في مصر 45%، أما بالنسبة للإناث الحاصلين على درجة الماجستير عالميا فكانت النسبة 53% بينما كانت في مصر 55%.