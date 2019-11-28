شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى في 6 أشهر سجله أمام اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، وتخلى عن أعلى مستوياته في ستة أشهر والتي سجلها في وقت سابق الخميس أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".



وكان الإسترليني قد تلقى دعما من إظهار نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يو جوف" والذي أظهر ميل البريطانيين لتأييد حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في الانتخابات العامة المبكرة المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وأوضح حزب المحافظين بأنه جمع تبرعات من مؤيديه تزيد عن 11 مليون دولار في أول أسبوعين من حملته الانتخابية، بينما لم يتجاوز حجم تبرعات حزب العمال المعارض 4.8 مليون دولار.

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تلمح هذه النتائج والتقارير إلى فوز المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان القادم الأمر الذي يمهد الطريق نحو تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني وإنهاء فترة عدم يقين خيمت على الأوساط المحلية والعالمية لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2909، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2952 وأقل سعر عند 1.2899.



وتراجعت العملة البريطانية أمام اليورو أيضا بنسبة 0.2% إلى 1.1725، وسجلت أعللى سعر عند 1.2766 وأقل سعر عد 1.172.