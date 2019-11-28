شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. إعادة فتح بورصة نيويورك بعد توقف 3 أشهر فى 1914 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 28 نوفمبر سنة 1914 ، أعيد فتح بورصة نيويورك بعد توقف دام 3 أشهر جراء اندلاع الحرب العالمية الأولى .

وبحسب المعلومات المتداولة فإن إغلاق البورصة لمدة 3 أشهر كان الأطول طوال تاريخها ، حيث أغلقت بورصة نيويورك في 30 من يونيو عام 1914 بسبب حالة البيع الكبيرة التي أصابت السوق عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث كانت الأسواق المالية تمتع آنذاك بحرية تنقل الأموال في العالم، وخاصة بعد توصيل خطوط التليجراف الذي ساعد بشكل كبير في تنفيذ أوامر البيع والشراء وبشكل أكبر في الأسواق.

ووفق المعلومات فإنه بعد اندلاع الحرب قام التجار في أنحاء العالم بعمليات بيع فوري ، وعلى نطاق واسع، وذلك في محاولة من المستثمرين لإعادة أموالهم من بلد إلى آخر، وقد أدى الييع والتسوية إلى إفلاس عدد كبير من السماسرة، وإحداث تقلبات مالية في سوق الأسهم والسندات، ما دفع إلى إغلاق الأسواق حتى التوصل إلى حل.

وأعيد فتح بورصة نيويورك بشكل جزئي في 28 نوفمبر لتداول السندات فقط، ثم تم فتح البورصة بشكل كلي في 12 ديسمبر، وبحسب المعلومات المتداولة فإن بورصة نيويورك (بالإنجليزية: New York Stock Exchange ويشار لها اختصاراً بـ NYSE)، تقع في مدينة نيويورك شارع وول ستريت وهي أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعاملاتها (بالدولار وثاني أكبر بورصة من حيث عدد الشركات المدرجة حيث اجتازها سوق نازداك عام 1990, ولكن القيمة السوقية للشركات المدرجة أو ما يعرف بالرسملة السوقية فهي أكبر بخمس أضعاف عن الشركاتالمدرجة في سوق نازداك).[4][5][6]

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حيث تضم بورصة نيويورك أسهم لـ 2,764 شركة (مقابل نحو 3200 في بورصة نازداك)، وقيمة سوقية إجمالية لأسهم الشركات فيها بنحو 25 تريليون دولار بنهاية 2006.

وقد اندمجت مجموعة بورصة نيويورك مع البورصة الأوروبية يورونكست لتشكيل NYSE Euronext والتي أصبحت بذلك أول سوق عالمي للأوراق المالية.

وتحوي بورصة نيويورك على عدة مؤشرات لقراءة القطاعات الاقتصادية كمؤشر الداو جونز الصناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية ومؤشر S&P 500 أو ستاندرد اند بورز لأكبر 500 شركة مالية أمريكية.