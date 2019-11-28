شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 28-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-11-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 705.112 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، بلتون المالية القابضة، مصر للأسمنت-قنا، إعمار مصر للتنمية، القناة للتوكيلات الملاحية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، إيديتا للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 705.112 مليار جنيه. البورصة تربح 5.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 705.112 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 76 مليون ورقة مالية بقيمة 327.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.7 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.32%، والعرب على 7.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 75.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.37%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 241 ألف جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 218 ألف جنيه، 183 ألف جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 16527 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5138 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

بالم هيلزسيطرت عمليات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أكتوبر فارما وبالم هيلز للتعمير ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد، 1900 سهم، 400 ألف سهم، 24.2 ألف سهم، 250 سهم، على التوالى. بالم هيلزسيطرت عمليات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أكتوبر فارما وبالم هيلز للتعمير ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد، 1900 سهم، 400 ألف سهم، 24.2 ألف سهم، 250 سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيس بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 2657 سهم.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المصدرة لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.15 مليون جنيه.





أودن للاستثمارات الماليةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (159) لسنة 2019، والمتضمن: "يُوقف نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص به لشركة أودن للاستثمارات المالية، وقفاً مؤقتاً لمدة عام يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار، على أن تعاود الشركة نشاطها اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف".

فيما وافق رئيس هيئة الرقابة المالية، على إعادة مزاولة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، نشاطها اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء مدة إيقافها لمدة 30 يوماً، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.