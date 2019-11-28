شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جامعة uclan الانجليزية يتفقد مشروعات "العلمين الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفد من جامعة uclan universty of central lancashire بانجلترا وذلك لتفقد الأعمال و الإنشاءات بمدينة العلمين الجديدة.
وأكد المهندس أسامه عبد الغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه رافق الوفد، عدد من مسئولى الجهاز، وتم استعراض مخطط المدينة، وتقديم شرح توضيحى لكافة المشروعات الجارى تنفيذها داخل المدينة.
فى الوقت نفسه، قام الوفد بزيارةالممشي السياحي الشاطيء و الابراج و الكباري و البواغيز و المنطقه الترفيهيه، ثم توجه الوفد لزياره الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأبدى الوفد اعجابه الشديد بالمدينة وموقعها الجغرافى المتميز، و سرعه و تطور العمل و استخدام التكنولوجيا الحديثة.
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