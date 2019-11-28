شكرا لقرائتكم خبر عن "البريق" تشترى شركة قمم العربية للتجارة العامة بـ 11.7 مليون دينار كويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة البريق القابضة، عن شراء شركة قمم العربية للتجارة العامة بنسبة 100% بمبلغ قدره 11.723 مليون دينار كويتى من طرف خارجى، مضيفة أنه سوف يترتب على هذه الصفقة زيادة الاستثمارات العقارية بنفس القيمة.

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وأضافت شركة البريق، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن الأثر المالى لهذه الصفقة فى البيانات المالية السنوية للشركة فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث سيتم تجميع هذه الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة البريق القابضة.

كانت شركة "بريق" قد حققت أرباحاً بلغت 1.194 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 208.69 ألف دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 472.1%.