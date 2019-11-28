شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار وسط تعاملات هادئة بفضل العطلة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الهادئة في ظل إغلاق أسواق المال بالولايات المتحدة في عطلة رسمية للاحتفال بـ"عيد الشكر".



ولا يزال المستثمرون في ترقب لأحدث التطورات على صعيد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خاصة بعد تلميحات إيجابيةة في الآونة الأخيرة في هذا الصدد.



وأكد مسؤولون أمريكيون وصينيون على أن البلدين يقتربان من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي ربما بنهاية العام الجاري.

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وومن جانبهم، يرى مسؤولو بكين بأنه من المستبعد التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع أمريكا مع استعداد الأخيرة لانتخابات الرئاسة عام 2020.



كانت بيانات حكومية قد كشفتت أمس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في قراءته الأولىى من الربع الثالث بنسبة 2.1% مقارنة بالقراءة الأولى التي سجلت نموا بنسبة 1.9%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.