تغريم منشآت تقييم 115 ألفا وإيقاف منشأتين 90 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين مخالفات عدة الأسبوع الماضي، تنوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاث منشآت تقييم، وإيقاف منشأتين لمدة 90 يوما لمخالفتها أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية.

وألزم نظام المقيمين المعتمدين جميع المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمادها معايير التقييم الدولية المقرة من مجلس معايير التقييم الدولية، حيث أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين التي شكلت بقرار وزير التجارة والاستثمار قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يوما، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير، وغرامات مالية أخرى تراوحت بين 5000 ريال وحتى 10000 ريال لعدة منشآت خالفت النظام.

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وأوضحت الهيئة أن المادة الـ15 من نظام المقيمين المعتمدين أكدت على وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة الـ33 مخالفات هذا النظام والتي منها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفين أحكام النظام، حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن يتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.

وسلمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصا لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيمين نظام (قيم «qaym.sa») الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة، ويمكنهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام الكتروني متكامل.

قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين: