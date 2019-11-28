برنامج تدريب مجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في إدارة المخاطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت غرفة الرياض برنامج تدريب مجانيا لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال «إدارة المخاطر».

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، أن البرنامج التدريبي سينطلق خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، وذلك من الساعة الـ4 عصرا حتى الـ9 مساء بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأشار الشثري إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم قرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحا أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.

Advertisements

وبين أن البرنامج يتناول محاور عدة من بينها تعريف الالتزام التنظيمي وفهم وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات التي أصدرتها السلطات التنظيمية والجهات الرقابية المشرفة على هذه الجهات.

وأفاد بأن محاور البرنامج تتركز في أهمية ومهام ومسؤوليات إدارة المخاطر، إضافة إلى تعريف المخاطر وأنواعها، والمقاييس والأطر العالمية لإدارة المخاطر، والتشريعات المحلية المتعلقة بإدارة المخاطر، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وسياسة المخاطر للمنشأة، وتحديد وإدارة المستوى المقبول للمخاطر، وعملية إدارة المخاطر، وتقارير إدارة المخاطر.

ودعا الشثري طالبي العمل من حملة تخصص القانون أو الإدارة العامة أو التخصصات ذات العلاقة التسجيل بالبرنامج.

محاور البرنامج