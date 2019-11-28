انتهاء اكتتاب الأفراد في أرامكو بتغطية تتجاوز 119% والمؤسسات مستمرة حتى الأربعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتهت منتصف ليلة أمس فترة اكتتاب الأفراد على أسهم شركة أرامكو السعودية، والتي بدأت الأحد 17 نوفمبر 2019، على أن تستمر فترة اكتتاب المؤسسات إلى الأربعاء المقبل (4 ديسمبر 2019).

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 119% حتى الساعة 12 من ظهر الخميس، بحسب شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، مدير الاكتتاب لشركة «أرامكو السعودية»، مشيرة إلى أن عدد المكتتبين تجاوز 4.17 ملايين مكتتب ضخوا 38.13 مليار ريال لشراء 1.19 مليار سهم.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال رانيا نشار، أنه سيتم الإعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.

وحددت الشركة طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 0.5% كحد أعلى للأفراد، وهو ما يعادل مليار سهم.

واكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري الذي تم تحديده عند 32 ريالا للسهم، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص يوم الخميس المقبل ( 5 ديسمبر 2019).

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وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية، وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة، بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين.

وإذا تم تحديد سعر العرض النهائي عند مستوى أقل من 32 ريالا، فيما يتعلق بفائض مبلغ الاكتتاب (أي الفرق بين أعلى سعر في النطاق السعري وسعر العرض النهائي)، فيمكن للمستثمرين الأفراد الاختيار بين: الحصول على قيمة الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية.

في السياق ذاته أكد حساب المواطن أن الاكتتاب في الشركات المساهمة لا يؤثر على التسجيل، موضحا أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المتقدم سيشمله الدعم.

وقال المتحدث باسم حساب المواطن سلطان القحطاني، في تغريدة على حساب «حساب المواطن» الرسمي في «تويتر»: ‏لا صحة للأخبار المتداولة التي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأشار إلى أن ‏البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم على الإفصاح عن كامل دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمارهم، كما هو موضح في البوابة الالكترونية للبرنامج.

ويهدف الحساب إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

القنوات المتاحة للأفراد: