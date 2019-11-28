تدريب الفتيات على أعمال الطاقة وخدمات البترول العام المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الظهران

فيما أكد نائب رئيس أرامكو لشؤون الحفر والتنقيب عبدالحميد الرشيد بدء تدريب الفتيات على أعمال ملائمة في مجال الطاقة وخدمات البترول العام المقبل 2020 ، تنفيذا لدراسة أجراها مجلس المديرين في المعهد السعودي لخدمات البترول، أوضح مستشار وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن العبدالكريم أن تخريج طلاب متدربين على أعلى المستويات في تخصصات الطاقة وخدمات البترول، هو من مرتكزات الرؤية الوطنية في جانب توطين واحد من أهم القطاعات الاقتصادية ذات الميزات النسبية للمملكة، لافتا خلال حفل تخريج 328 طالبا من المعهد بالظهران أمس إلى دور كبير للمعهد في سد الثغرة في توطين وظائف الطاقة وخدمات البترول، حيث خرج المعهد منذ إنشائه قبل 10 سنوات وحتى الآن نحو 8000 متدرب مؤهل تأهيلا عاليا.

موثوقية عالية

وقال العبدالكريم إن المملكة وشركة أرامكو السعودية تجاوزتا نتائج حادث الاعتداء الآثم على معامل التحرير في بقيق وخريص في سبتمبر الماضي من أول يوم، حيث لم يؤثر على موثوقية المملكة كأكبر منتج للنفط في العالم، مشيرا إلى أن الخبرات الوطنية أنجزت الإصلاحات خلال فترة وجيزة جدا من عمر الزمن، وعاد الإنتاج لسابق عهده قبل العملية الإرهابية، مما شكل إنجازا كبيرا أبهر دول العالم.

معاهد أخرى

وحول إمكانية إنشاء معاهد أخرى للطاقة وخدمات البترول بالمملكة أشار العبدالكريم إلى أن الهدف تخريج كوادر مؤهلين بالدرجة الأولى وفقا لاحتياجات الشركات وبجودة عالية في التدريب في التخصصات التي تحتاجها وليس زيادة عدد المعاهد، لافتا إلى وجود طلب عال على خريجي المعهد من قبل الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة.

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أولى الدفعات

بدوره أوضح نائب رئيس أرامكو السعودية لشؤون أعمال الحفر والتنقيب المهندس عبدالحميد الرشيد أن الدراسة المتعلقة بتدريب الفتيات هي الآن في مراحل متقدمة، حيث يتوقع البدء بتدريب أولى الدفعات من الطالبات خلال العام المقبل 2020، وذلك في مجالات ملائمة لطبيعة المرأة في مجال الطاقة وخدمات البترول، مشيرا إلى أن الفتاة السعودية أثبتت في كل المجالات التي عملت بها كفاءة عالية.

دعم التدريب

وذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن الغرفة تدعم بقوة جهود التدريب في قطاع الطاقة وسد الثغرات في مجال توطين الوظائف المتخصصة في هذا القطاع واستضافت عددا من المؤتمرات والملتقيات التي أسهمت في توقيع اتفاقات مهمة لتدريب وتأهيل عدد كبير من الشباب السعوديين الذين وجدوا طريقهم إلى الشركات المتخصصة.

659 طالبا

وأشار مدير المعهد التقني السعودي لخدمات البترول المهندس بسام بخاري إلى أن عدد خريجي الدفعة العاشرة بالمعهد بالظهران بلغ 328 طالبا، فيما تم تخريج 331 طالبا بفرع الخفجي الأسبوع الماضي ليصل العدد إلى 659 طالبا متدربا في قطاع الطاقة.