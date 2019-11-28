شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على طلب "نادك" لزيادة رأسمالها بنسبة 20% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) لمساهميها.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه سيتم زيادة رأس المال من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال، لترتفع عدد الأسهم من 84.7 مليون سهم إلى 101.6 مليون سهم.
وتهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلاءم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية، علماً بأن عملية الزيادة ستتم عن طريق رسملة مبلغ 169.4 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، على أن يتم توزيع سهم واحد مجاني لكل خمس أسهم مملوكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 49.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 35.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الثالث إلى زيادة الإيرادات بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة ، مما كان له تأثير إيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة، حيث نمت منتجات قطاع الألبان والأغذية بنسبة 7.33 ٪ في حين تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 44.24% بسبب إيقاف زراعة الأعلاف محلياً.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 51.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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