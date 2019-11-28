شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الحكير" توافق على استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن موافقة مجلس الإدارة على استخدام كامل الاحتياطي النظامي بمبلغ وقدره 71.692 مليون ريال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 77.837 مليون ريال كما في 30 سبتمبر الماضي، والتي تمثل نسبة 14.15% من رأس المال.

وبحسب البيان، يبلغ إجمالي خسائر الشركة المتراكمة المتبقية مبلغ وقدره 6.144 مليون ريال وتمثل نسبة 1.12% من رأس المال.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 15.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 13.7 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من زيادة تنافسية السوق والتي أدت الى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة بالرغم من تحقيق زيادة في نسب الإشغال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 47 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.