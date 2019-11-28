شكرا لقرائتكم خبر عن "ساسكو" تُضيف تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون ريال لتسهيلاتها من "السعودي الفرنسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع البنك السعودي الفرنسى.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه قد تم تعديل الاتفاقية بإضافة تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون ريال، وذلك بالإضافة للتمويل طويل الأجل القائم حالياً بقيمة 158.2 مليون ريال و20 مليون ريال تمويل قصير الأجل و 115 مليون ريال ضمانات بنكية متنوعة و5 مليون ريال تمويل فتح إعتمادات مستندية و25 مليون ريال تحوط، لتصبح القيمة النهائية للإتفاقية 523.20 مليون ريال.

وأشارت الشركة، إلى أن مدة التمويل تمتد من قصير الأجل إلى عام وطويل الأجل إلى 6 سنوات من تاريخ السحب.

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وبحسب البيان، يكمن الهدف من وراء هذه الاتفاقيات التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.