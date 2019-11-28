شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» : إجمالي المكلفين المسجلين 930 ألف ونسبة رضاهم 76% والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن نتائج إحصائيات أداء أعمالها لعام 2019م ابتداء من الأول من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، الذي يشمل إجمالي المكلفين المسجلين لديها، بالإضافة إلى إجمالي الإقرارات المقدمة ونسبة رضا المكلفين أيضاً، والعديد من معدلات الاستجابة للعمليات والردود على المكلفين بأعمال جباية الزكاة ودفع الضرائب.

وأظهرت نتائج إحصائيات الهيئة إجمالي عدد المكلفين المسجلين لديها بواقع 930 ألف مكلف، كذلك تم قياس رضى المكلفين من خلال طرف ثالث حيث بلغت نسبة رضاهم 76% ، فيما بلغت عدد المكالمات الواردة لمركز الإتصال أكثر من 715 ألف مكالمة واردة، وأظهرت معدل سرعة الرد على المكالمات 20 ثانية.

وكشفت الهيئة عن نتائج إجمالي عدد الإقرارات المقدمة الذي بلغ 1 مليون و 175 ألف إقرار، وجاءت نسبة الإقرارات المفحوصة من إجمالي الإقرارات المقدمة 8%، في حين بلغ معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص للزكاة وضريبة الدخل 27 يوم، في المقابل جاء معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص لضريبة القيمة المضافة 26.9 يوماً، وبلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها خلال 10 أيام 94%، وأخيراً جاء معدل الوقت المستغرق من وقت تقديم طلب الاسترداد لضريبة القيمة المضافة وحتى الحصول على المبلغ "22" يوماً.