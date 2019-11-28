شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى: المعروض النقدى يرتفع 12.9% على أساس سنوى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من البنك المركزى المصرى اليوم الخميس إن المعروض النقدى فى مصر (ن2) نما 12.9 في المئة على أساس سنوى فى أكتوبر. وارتفع المعروض النقدى إلى 4.02 تريليون جنيه مصرى (250 مليار دولار) فى نهاية أكتوبر من 4.01 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر.

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