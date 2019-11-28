شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب زيادة رأس مال "الوطنية للتنمية الزراعية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، زيادة رأس مالها من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجانى مقابل كل 5 سهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون فى سجل مساهمى المصدر لدى مركز الإيداع فى نهاية ثانى يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق الذى سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه فى وقت لاحق.
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