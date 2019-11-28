شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب زيادة رأس مال "الوطنية للتنمية الزراعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، زيادة رأس مالها من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجانى مقابل كل 5 سهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون فى سجل مساهمى المصدر لدى مركز الإيداع فى نهاية ثانى يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق الذى سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه فى وقت لاحق.

وبحسب بيان ببورصة السعودية، اليوم الجمعة، فأن قيمة الزيادة فى رأس مال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، عن طريق تحويل مبلغ 169.4 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالى يزداد عدد الأسهم من 84.7 مليون سهم إلى 101.64 مليون سهم، بزيادة قدرها 16.94 مليون سهم، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.