شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على طلب انتقال "باعظيم التجارية" إلى السوق الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السوق المالية السعودية-تداول، عن موافقتها على طلب شركة باعظيم التجارية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 101.25 مليون ريال سعودى بعدد 10.125 مليون سهم.

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وأوقفت السوق المالية السعودية، تداول أسهم شركة باعظيم التجارية، اليوم الخميس للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن 5 جلسات تداول، كما ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة فى السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

وأوضحت تداول، أن موافقتها على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فى أسهم الشركة، حيث أن قرار الموافقة يعنى أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.