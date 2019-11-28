شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.52% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحاً 7.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.95 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.5 مليون سهم بقيمة مليون دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.97% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.29% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.94%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.63%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.31%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

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