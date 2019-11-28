شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشياً بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7859.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.97% رابحاً 296.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6255.76 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 82 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 94 شركة، فيما تراجعت 83 شركة. Advertisements وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%. وجاء سهم "اتحاد الخليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.14%، ثم حلوانى إخوان نسبة 5.60%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 3.08%، فيما تصدر سهم "بروج للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.79% ثم ساب بنسبة 4.75%، ثم الكثيرى بنسبة 3.61%.

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