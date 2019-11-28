شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جى اف اتش" الأكثر تداولاً ببورصة دبى بعد إطلاقه منصة "بريتس" التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
,جاء ذلك بعد إعلان مجموعة جى إف إتش المالية، عن إطلاق منصة "بريتس" التعلمية التى تشمل المراحل التعليمية الثلاثة، والتى صممت للاستفادة من الفرص القيمة المتوافرة فى قطاع التعليم الخاص العالمى الذى تقدر قيمته بتريليون دولار.
ومع إطلاق منصة "بريتس" التعليمية، يكون لدى جى إف إتش مجموعة من المدارس التى تشمل المراحل التعليمية الثلاث فى منطقة الشرق الأوسط، كما قامت المجموعة بتجهيز مجموعة من المعاملات المتميزة الأخرى فى هذا المجال، وتخطط لتنفيذ عدد من الاستحواذات خلال الأشهر المقبلة مع أصول بقيمة مبدئية قدرها 200 مليون دولار.
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