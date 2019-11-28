شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع مخزونات الخام التجارية للأسبوع الخامس على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط الأمريكي لمستوي قياسي جديد.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.65$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.08$، وسجل أعلى مستوي عند 58.11$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 62.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.08$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.08$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 64.30$ للبرميل.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.5مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 452.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.9 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي لإنتاج النفط فى البلاد ، و الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.