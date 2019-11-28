شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين تركيزا على احتمالات الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع تركيز المستثمرين على انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لرابع مرة خلال هذا العام ،والتغاضي عن التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 98.40 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.34 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.26 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.44 نقطة ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.1% خلال الربع الثالث ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 1.9% ،وسجل الاقتصاد الأكبر فى العالم نمو بمعدل 2.0 % فى الربع الثاني.

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وارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.6% فى تشرين الأول/أكتوبر ،على خلاف توقعات السوق انخفاض بنسبة 0.5% ،وسجلت الطلبات انخفاضا بنسبة 1.2% فى أيلول/سبتمبر ،وطلبات السلع المعمرة أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستثماري ، والذي يمثل أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

قلصت تلك البيانات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة هذا العام خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قانوني للمتظاهرين المناهضين للحكومة فى هونغ كونغ ، الأول لحماية حقوق الإنسان بعد تراجع الحريات فى المدينة الخاضعة للحكم الصيني ، والثاني يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر على الأقل سنويا ،أن هونغ كونغ تحتفظ بما يكفى من الحكم الذاتي لتبرير منحها معاملة تجارية تفضيلية من الولايات المتحدة.

وردا على الخطوة الأمريكية ،قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إنها تعارض بحزم القوانين الأمريكية ،وهددت باتخاذ تدابير مضادة صارمة ،وأكدت إن محاولات الولايات المتحدة للتدخل فى هونغ كونغ محكوم عليها بالفشل.

تصعد التوترات السياسية الحالية بين واشنطن وبكين ، يعقد الجهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وقد يؤدي إلى توقف المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،و التي كانت هناك مؤشرات قوية على قرب إتمامها.