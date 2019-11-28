شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا كابيتال: الأفراد يضخون 38 مليار ريال باكتتاب أرامكو حتى منتصف اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب شريحة الأفراد حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 4.172.815 مكتتباً، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.191.586.430 سهماً، تمثل ما قيمته 38.130.765.760 ريال سعودي.

فيما تتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف الليلة الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب.

وسيتم الاعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الافراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2019م.

وجددت رانيا نشار، نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، من ناحيتها التأكيد على أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحة الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

Advertisements

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.