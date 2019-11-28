شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب أرامكو: 38.1 مليار ريال طلبات للأفراد متجاوزة المعروض والان نبدء بالتفاصيل

قالت سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية اليوم الخميس إن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال (10.2 مليار دولار). وتخطط شركة النفط العملاقة لبيع 1.5 بالمئة بما يعادل حوالي ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 و32 ريالا للسهم، مما يقيم الطرح بما يصل إلى 96 مليار ريال والقيمة السوقية للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار. وتقول أرامكو إن من المتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث عملية البيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية اليوم للاكتتاب في الطرح.

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