شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى لمؤشراتها وسط انخفاض أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 705.112 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 76 مليون ورقة مالية بقيمة 327.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.7 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.32%، والعرب على 7.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 75.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.37%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 241 ألف جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 218 ألف جنيه، 183 ألف جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 16527 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5138 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.