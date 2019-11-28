شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الاكتتاب: شريحة الأفراد فى طرح أرامكو فاقت المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سامبا كابيتال مدير الاكتتاب فى الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية اليوم الخميس إن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال (10.2 مليار دولار). Advertisements تخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع 1.5 بالمئة بما يعادل حوالى ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادى بين 30 و32 ريالا للسهم، مما يقيم الطرح بما يصل إلى 96 مليار ريال والقيمة السوقية للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار. وتقول أرامكو إن من المتوقع أن يغطى المستثمرون الأفراد ثلث عملية البيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية اليوم للاكتتاب فى الطرح.

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