شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا: 4.1 مليون فرد ضخوا 38 مليار ريال خلال اكتتاب أرامكو حتى ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد حتى الساعة 12 ظهرا من تاريخ اليوم 28 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 4.17 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 1.19 مليار سهم والتى تمثل 38.1 مليار ريال، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وبلغت نسبة تغطية الأفراد وفقا لهذه البيانات نحو 119% وتتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف ليل الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب، وسيتم الإعلان عن نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر.

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال إن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتى الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب فى التاريخ لأكبر شركة نفط فى العالم.

وبدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد فى "طرح أرامكو"، فى 17 نوفمبر، تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهى فى 4 ديسمبر 2019.

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وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد فى الطرح العام الأولى كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات، وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو السعودية، مطلع الأسبوع الماضي، تحديد النطاق السعرى للطرح الأولى وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمى عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها فى الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعرى للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائى فى نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسى من إجمالى أسهم الشركة.

فى حال كان سعر الطرح النهائى أقل من 32 ريالاً سعودياً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعرى وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدى عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعرى للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.