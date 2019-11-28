ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات. وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% رابحاً 49.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5928.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% رابحاً 69.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6519.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.01 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 164.8 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون دينار كويتى عبر 7462 صفقة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%. وجاء سهم " شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.08%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 13.81%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 13.50%، فيما تصدر سهم "شركة تصنيف وتحصيل الأموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.79% ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 8.24%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 7.69%.

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