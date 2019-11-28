شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.23% بختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالى، بنسبة 0.23% خاسرة 23.51 نقطة، لتغلق عند مستوى 10147.88 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 49.1 مليون سهم بقيمة 191.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 6170 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقر 11 سهماً.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%.