شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 18جنيها للكيلو وكرتونة البيض بـ30 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.
وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى30جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37 جنيها.
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