شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للمستثمرين فى لندن: اقتصادنا قادر على امتصاص الصدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إنه تم تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى ومصر هى ثانى دولة العالم بعد الإكوادور فى تحقيق تلك النسبة الإيجابية الهامة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يتيح العديد من الفرص الاستثمارية أمام العالم بعد نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فى لندن برعاية شركة فودافون مصر، أن رسالته الهامة للمستثمرين الأجانب، هى أن الاقتصاد المصرى أكثر مرونة لتحمل الصدمات الدولية الناتجة عن عدم استقرار الأسواق الناشئة أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية الدولية، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية فى شتى المجالات الاقتصادية.



خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب

ولفت وزير المالية إلى عدة مؤشرات هامة حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد 3 سنوات من إنطلاقه، وهى ما تجاوزت التوقعات، وتشمل أرصدة للاحتياطى الأجنبى لمصر بقيمة 45.2 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019 ومعدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.6% خلال العام المالى الماضى، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن ما تحقق فى مصر من نجاحات يعتبر "قصة مصرية للنجاح نقدمها للعالم"، بعد حل أزمات الشركات مع العملة الصعبة، ومشكلة الطاقة والكهرباء، وهو الوضع الذى تبدل الآن بالثقة فى مستقبل مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى.

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وأكد وزير المالية، على أهمية جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات الصحة والتعليم لدعم العنصر البشرى المصرى وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى الذى تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن القطاع الخاص سيقود نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة لخلق فرص العمل.

ويشارك فى فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، برعاية شركة فودافون مصر، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية فى شركة فودافون مصر، ونهي سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام بشركة فوادافون مصر، وأحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير مصر" وجمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD وؤساء وتنفيذيين لأكثر من 40 شركة تعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن.