شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك البحرين الوطنى توافق على الاستحواذ على "البحرين الإسلامى" والان مع تفاصيل الخبر
ووافقت الجمعية، بحسب بيان لبورصة البحرين، على الحصول على موافقات الجهات التنظيمية فى مملكة البحرين، وذلك للاستحواذ على حصة إضافية من رأس المال المصدر لبنك البحرين الإسلامى لزيادة ملكية البنك إلى 100% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامى عن طريق مقايضة أسهم المستثمرين والمساهمين فى بنك البحرين الإسلامى بالنسبة للمساهمين الذين يختارون مقايضة الأسهم كخيار لسداد قيمة الأسهم فى البنك.
ورداً على استفسار أحد المساهمين عن العرض الذى سيقدمه بنك البحرين الوطنى للاستحواذ على بنك البحرين الإسلامى، أجاب رئيس الجلسة، بأن البنك سيقدم عرضاً طوعياً مشروطاً لمساهمى بنك البحرين الإسلامى يتمثل فى تقديم مقابل نقدى قدره 0.117 فلس بحرينى للسهم الواحد أو بمبادلة أسهم بنك البحرين الإسلامى بأسهم فى بنك البحرين الوطنى على أساس نسبة تبادل 0.167 سهم فى بنك البحرين الوطنى لكل سهم واحد فى بنك البحرين الإسلامى.
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