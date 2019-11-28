شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك البحرين الوطنى توافق على الاستحواذ على "البحرين الإسلامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين الوطنى، على توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس مال البنك من 154.329 مليون دينار بحرينى إلى 168.829 مليون دينار بحرينى، من خلال إصدار ما يصل إلى 145 مليون سهماً جديداً بقيمة اسمية قدراها 14.5 مليون دينار بحرينى بالإضافة لعلاوة إصدار بقيمة سيتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة حسب ظروف السوق.

ووافقت الجمعية، بحسب بيان لبورصة البحرين، على الحصول على موافقات الجهات التنظيمية فى مملكة البحرين، وذلك للاستحواذ على حصة إضافية من رأس المال المصدر لبنك البحرين الإسلامى لزيادة ملكية البنك إلى 100% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامى عن طريق مقايضة أسهم المستثمرين والمساهمين فى بنك البحرين الإسلامى بالنسبة للمساهمين الذين يختارون مقايضة الأسهم كخيار لسداد قيمة الأسهم فى البنك.

Advertisements

ورداً على استفسار أحد المساهمين عن العرض الذى سيقدمه بنك البحرين الوطنى للاستحواذ على بنك البحرين الإسلامى، أجاب رئيس الجلسة، بأن البنك سيقدم عرضاً طوعياً مشروطاً لمساهمى بنك البحرين الإسلامى يتمثل فى تقديم مقابل نقدى قدره 0.117 فلس بحرينى للسهم الواحد أو بمبادلة أسهم بنك البحرين الإسلامى بأسهم فى بنك البحرين الوطنى على أساس نسبة تبادل 0.167 سهم فى بنك البحرين الوطنى لكل سهم واحد فى بنك البحرين الإسلامى.