شكرا لقرائتكم خبر عن "الرمز" تطبق صندوق استثمار نقدى "سكاى وان" للاكتتاب العام فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن طرحها وحدات صندوق الاستثمار النقدى "سكاى وان" للاكتتاب العام فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لكيان معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلعية بالإمارات.

وتعمل صناديق الاستثمار النقدى على مبدأ استثمار المدخرات فى أصول ذات جودة مرتفعة وتصنيف مرتفع بتنوع وعبر مؤسسات متعددة، على عكس النقد المحتفظ به فى البنوك، كما أن صناديق الاستثمار النقدى هى صناديق منخفضة المخاطر تستثمر فى آجال استحقاق قصير الآجل مثل الإصدارات السادية والودائع المصرفية وكذلك النقدية.

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وصندوق الاستثمار النقدى سكاى وان هو صندوق استثمار نقدى مفتوح الأمد غير مدرج يهدف إلى الاستثمار فى الأدوات النقدية المتوافقة مع الريعة الإسلامية الصادرة من قبل الجهات المصدرة السيادية والبنوك الكائنة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تصميم الصندوق لتمكين المكتتبين من استرداد استثماراتهم عند الطلب دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك أو استرداد، ويتم احتساب وتوزيع الأرباح على المستثمرين بشكل يومى عن طريق إصدار وحدات جديدة.