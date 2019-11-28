شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى المالى يحتفل باليوم الوطنى الثامن والأربعين لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم سوق دبى المالى، اليوم الخميس، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطنى الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة موظفى السوق وشركات الوساطة والمستثمرين المتواجدين فى قاعة التداول. وتم تزيين مقر السوق وقاعة التداول بعلم الإمارات، وشهدت الاحتفالية عزف السلام الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعروضاً فنية شعبية ومسابقات تراثية وإلقاء القصائد الشعرية، كما تم أيضاً تكريم الفائزين فى المسابقة التراثية التى نظمها السوق لموظفيه. Advertisements وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبى المالى: "نتقدم بخالص التهانى إلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى بمثابة فرصة سانحة لنا جميعاً للتعبير عن ولائنا المطلق لبلادنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوق دبى المالى يحتفل باليوم الوطنى الثامن والأربعين لدولة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.