شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 4 سنوات بفعل تصاعد التوترات حول "هونغ كونغ" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الخمس جلسات الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربع سنوات ، فى ظل نشاط واضح لعمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة ، بفعل تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ،مع تزايد التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات بأكثر من 0.7% ، ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ،حيث يعتبر أحد أكبر القطاعات حساسية لأخبار التجارة العالمية.

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وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قانونين يدعمان المتظاهرين فى مدينة هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني ،الأمر الذي أدي إلى اشتباك سياسي مع "الصين" التي اعترضت بشدة على تلك القوانين.

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية تلك الخطوة ،واتهمت الولايات المتحدة بالنوايا الشريرة ، وأن محاولاتها للتدخل فى هونغ كونغ محكوم عليها بالفشل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,154.26 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.35 % ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.2% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.