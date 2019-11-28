شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحاول استئناف مسار التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,458.24$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,454.49$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,454.31$.

فقدت أسعار الذهب يوم الأربعاء نسبة 0.5% ،بفعل ارتفاع الدولار وصعود الأسهم العالمية ، وحققت فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.4% ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,450.02$ للأونصة.

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وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قانوني للمتظاهرين المناهضين للحكومة فى هونغ كونغ ، الأول لحماية حقوق الإنسان بعد تراجع الحريات فى المدينة الخاضعة للحكم الصيني ، والثاني يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر على الأقل سنويا ،أن هونغ كونغ تحتفظ بما يكفى من الحكم الذاتي لتبرير منحها معاملة تجارية تفضيلية من الولايات المتحدة.

ردا على الخطوة الأمريكية ،قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إنها تعارض بحزم القوانين الأمريكية ،وهددت باتخاذ تدابير مضادة صارمة ،وأكدت إن محاولات الولايات المتحدة للتدخل فى هونغ كونغ محكوم عليها بالفشل.

تصعد التوترات السياسية الحالية بين واشنطن وبكين ، يعقد الجهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وقد يؤدي إلى توقف المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،و التي كانت هناك مؤشرات قوية على قرب إتمامها.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 896.48 طن متري.