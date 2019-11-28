شكرا لقرائتكم خبر عن المعنويات الاقتصادية في دول اليورو ترتفع إلى 101.3 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

انتعشت المعنويات الاقتصادية انتعشت بمنطقة اليورو ، بشكل فاق التوقعات في نوفمبر بفضل تنامي التفاؤل في قطاع الخدمات الهام وتحسن الثقة في قطاع الصناعة وبين المستهلكين.

وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت إلى 101.3 نقطة هذا الشهر من 100.8 في أكتوبر ، وهو ما يفوق متوسط تقديرات رويترز الذي كان 101 نقطة.

Advertisements

وارتفعت المعنويات في قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، إلى 9.3 من 9.0 في أكتوبر تشرين الأول، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية إلى -9.2 هذا الشهر من -9.5.

وزادت المعنويات بين المستهلكين إلى -7.2 من -7.6 وفي قطاع تجارة التجزئة إلى -0.2 من -0.9.

وأظهر مسح المفوضية أيضا أن توقعات التضخم بين المستهلكين هبطت في نوفمبر تشرين الثاني إلى 19.4 من 21.5 في أكتوبر تشرين الأول، لتبتعد عن متوسط 22.5 الذي ظلت عنده لفترة طويلة.