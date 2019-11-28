شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.22% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% خاسراً 33.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2678.70 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 215.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2944 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.

Advertisements

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.71%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 4.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.85%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%.