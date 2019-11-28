شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دومتى للصناعات الغذائية تنفى علاقتها بموقع مدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردا على ما اثير مؤخرا حول علاقة شركة دومتى بموقع مدى مصر ، الذى جاء على لسان الإعلامي نشأت الديهي ومناشدته المصريين بمقاطعة منتجات "دومتي" لدعمها لـ "مدى مصر".

نفت شركة دومتى وجود أي علاقة لها بموقع مدي مصر، موضحة ان وجود اللوجو الخاص بالشركة علي الموقع، عبارة عن خطأ، مؤكدة علي دورها الوطني وضرورة تكاتف الجميع لحماية اسم مصر .

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وكان الإعلامي نشأت الديهي، قال إن موقع "مدى مصر"، يختلق ويخترق أخبار عسكرية ويصنع شائعات لتعكير المزاج العام للمصريين، ومتخصص في تغطية أخبار الجيش المصري، ويقوم بعمل تقارير باللغة الأجنبية بأسماء مجهولين عن الجيش المصري، وسلاح المظلات في الجيش المصري، متسائلًا: "إيه علاقة موقع مدى مصر بنشر أخبار عن الجيش المصري، والذي يفترض أنها تصدر عن المتحدث العسكري فقط؟، وهذه التقارير باللغة الأجنبية تخاطب من؟".

وأكد "الديهى"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن موقع "مدى مصر" المصدر الرئيسي لمعلومات إعلامي الإخوان الملفقة، وعرض تقرير مصور، لنقل إعلامى الإخوان لبعض الأخبار عن "مدى مصر"، موضحًا أن أحد الرعاة الأساسيين للموقع هو شركة دومتي، مناشدًا المواطنين بمقاطعة منتجات شركة دومتى لدعمها لموقع "مدى مصر" المعادى للدولة المصرية، معلنًا مقاطعته لكافة منتجات دومتى.

وتابع، أن موقع "مدى مصر" يملكه حسام بهجت، الذي يعتبر آية من آيات الشذوذ، ويدافع عن "مجتمع الميم والشواذ" بشدة، ويتواصل مع الأمريكان لدعمه في هذه القضية، معقبًا: "حسام بهجت بيقول أن زواج الشواذ من حقوق الإنسان والحريات، وأن من حقي أقول أن دا قلة أدب".