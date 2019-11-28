شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "بالم هيلز" يشترى 400 ألف سهم بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت عمليات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أكتوبر فارما وبالم هيلز للتعمير ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد، 1900 سهم، 400 ألف سهم، 24.2 ألف سهم، 250 سهم، على التوالى. كما اشترى مساهم رئيس بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 2657 سهم. Advertisements وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المصدرة لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.15 مليون جنيه.

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