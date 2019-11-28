شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ”الخليج 365” فى مصانع بومباردييه المصنعة لقطار العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” زيارة لمصانع شركة "بومباردييه" فى مدينة ديبرى، فى وسط انجلترا، وهى الشركة المصنعة لقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وخط المونوريل الذى يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وخلال الزيارة التى تمت بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفير طارق عادل، سفير مصر فى بريطانيا، ونظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، برئاسة المهندس خالد نصير، وبرعاية شركة فوادافون مصر، تم عرض جميع مراحل تصنيع القطارات واستقل الحضور قطارا بشكل تجريبى، فى مصانع شركة بومباردييه التى تقع فى مدينة ديبرى الانجليزية معقل صناعة القطارات فى العالم.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يهتم بالمشاركة فى المنتديات وعقد اللقاءات مع مسؤولى وشركات قطاع النقل العالمية لدعم تطوير السكك الحديدية فى مصر، ومنها اللقاء مع شركة بومباردييه فى مدينة دربى الانجليزية، لافتا إلى محاور خطته لتطوير قطاع النقل وتشمل الاهتمام بالعنصر البشرى والتأمين والصيانة وقوة إجراءات السيطرة على مرفق السكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل، خلال زيارة واجتماع مع مسؤولى شركة بومباردييه لصناعة القطارات فى مدينة دربى الانجليزية، شارك فيها محرر ”الخليج 365”، أن ملامح الخطة المستقبلية فى السكة الحديد والمترو تؤكد على أهمية عودة الانضباط، ومحاسبة المقصر.

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وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.

ويشارك فى فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية فى شركة فودافون مصر، وأحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير مصر" وجمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD و40 شركة تعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن.