شكرا لقرائتكم خبر عن باناسونيك تبيع وحدة الرقائق لشركة تايوانية مقابل 250 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت باناسونيك إنها ستبيع وحدة إنتاج أشباه الموصلات الخاسرة إلى نوفوتون تكنولوجي التايوانية مقابل 250 مليون دولار وذلك في وقت تجاهد فيه شركة الإلكترونيات اليابانية لزيادة أرباحها وسط نقص في محركات النمو.

الصفقة جزء من خطط باناسونيك لخفض التكاليف الثابتة بمقدار 100 مليار ين (920 مليون دولار) بنهاية السنة المالية المنتهي في مارس 2022 عبر دمج مواقع الإنتاج وإصلاح الأنشطة التي تتكبد خسائر.

وتخارجت باناسونيك بالفعل من معظم أنشطة صنع الرقائق مع خسارتها أمام منافسين كوريين وتايوانيين أصغر، وأغلقت أو حولت منشآتها الصناعية إلى مشروعها المشترك مع تاور الإسرائيلية لأشباه الموصلات.

وتركز وحدتها لأشباه الموصلات حاليا على تصميم رقائق ومستشعرات إدارة الطاقة للهواتف الذكية والسيارات والكاميرات الأمنية.

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وباعت جزءا من نشاط رقائق إدارة الطاقة إلى روم اليابانية هذا الشهر.

وتشمل أحدث صفقة بيع المشروع المشترك بأكمله والذي تملك تاور 51% فيه بينما تحوز وحدة باناسونيك للرقائق 49%، ويدير المشروع ثلاث منشآت يابانية لصنع الرقائق.

وقالت باناسونيك إن الصفقة لن يكون لها أثر يذكر على أرباحها، ولا تشمل قيمة الصفقة التي أعلنتها الشركة المبلغ الذي ستدفعه نوفوتون مقابل حصة تاور في المشروع المشترك.

تورد نوفوتون، التي انفصلت عن شركة وينبوند للإلكترونيات في 2008، الرقائق المستخدمة في أجهزة إلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والمنتجات السمعية.