شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تبيع 7 ملايين وحدة من سلسلة هواتفها الرائدة Mate 30 خلال شهرين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما تناقلته وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية العالمية، صرح السيد ريتشارد يو – الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية اثناء فعاليات الكشف عن جهاز هواوي اللوحي الجديد Mediapad Pro بأن هواوي نجحت في بيع 7 مليون وحدة من سلسلة هواتفها الرائدة والمتطورة Mate 30 خلال شهرين فقط من اطلاقه، وهذا ما يمثل ارتفاع في مبيعات هواتف السلسلة بنسبة 75% مقارنة بسلسلة هواتف Mate 20.

تتكون سلسلة هواتف هواوي Mate 30 من HUAWEI Mate 30 وHUAWEI Mate 30 Pro وHUAWEI Mate 30 5G وHUAWEI Mate 30 Pro 5G وHUAWEI Mate 30 RS Porsche Design.

تمتاز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكل ما هو فريد، بدءًا من شاشته المتفوقة OLED HUAWEI Horizon Display من هواوي لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة. بينما يعتبر معالج Kirin 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) هو أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن تمتع الهاتف بكاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيستين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة فضلاً عن تسجيل الفيديو بمستوى استثنائي. ويقدم الجهاز شاحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge ونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.

https://www.gsmarena.com/huawei_pushes_over_7_million_mate_30_devices_in_two_months-news-40251.php