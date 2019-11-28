شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يوقف نشاط "أدون للاستثمارات المالية" مؤقتاً لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
فيما وافق رئيس هيئة الرقابة المالية، على إعادة مزاولة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، نشاطها اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء مدة إيقافها لمدة 30 يوماً، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
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