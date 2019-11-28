شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يوقف نشاط "أدون للاستثمارات المالية" مؤقتاً لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (159) لسنة 2019، والمتضمن: "يُوقف نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص به لشركة أودن للاستثمارات المالية، وقفاً مؤقتاً لمدة عام يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار، على أن تعاود الشركة نشاطها اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف".

فيما وافق رئيس هيئة الرقابة المالية، على إعادة مزاولة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، نشاطها اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء مدة إيقافها لمدة 30 يوماً، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.