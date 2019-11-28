شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العبار: نؤمن بقوة الاقتصاد المصرى.. وندرس فرص استثمارية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن إعمار تؤمن بقوة الاقتصاد المصرى، ونموه المتزايد خاصة فى الفترة الأخيرة مع التشجيع المستثمر والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، خاصة وأن السوق المصرى عميق ويستوعب الكثير من العمل فى قطاعات مختلفة.

وأضاف العبار، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن إعمار ستبدأ تنفيذ مشروع "كايرو جيت" الذى تبلغ مساحته 120.9 فدان فى الشيخ، خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق النهائى، كما تدرس المزيد من الفرص الاستثمارية فى المدن المصرية، وزيادة محفظة الأراضى المملوكة لإعمار فى مصر، فالقطاع العقارى والسياحى فى مصر من القطاعات الهامة والواعدة.

وأعلنت شركة إعمار مصر، عن توقيع الاتفاق النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأرض مشروع "كايرو جيت" السكنى المتكامل الخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، والذى تبلغ حجم استثماراته 11.5 مليار جنيه، ويقع على مساحة 120.9 فدان، واستلام خطاب تخصيص 500 فدان فى مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات بحجم استثمارات تصل إلى 37.8 مليار جنيه.

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جاء ذلك خلال إبرام الاتفاق بين إعمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس الوزراء، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية، ومحمد العبار رئي مجلس إدارة إعمار العقارية، وجمال بن ثنية رئيس شركة إعمار مصر.

وسددت إعمار مصر مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لأرض مشروع كايرو جيت وأرض الشيخ زايد.