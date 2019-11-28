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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 13866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2012 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 16567 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 5177 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.79% ليصل مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1403 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 484 نقطة.

 

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